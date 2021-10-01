На заседании “Слуги народа” в Трускавце обсудят кандидатуры новых министров в Кабмин Украины – СМИ

По их данным, не будет министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, которых могут отправить в отставку.

В то же время министр соцполитики Марина Лазебная сохранит должность, добавили источники издания.

Отмечается, что на заседании будут обсуждены несколько кандидатур на посты министров Кабмина.

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Тарана, министра соцполитики Лазебной, вице-премьер-министра Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

Шмыгаль 14 сентября отмечал, что у него нет претензий к членам Кабмина.

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