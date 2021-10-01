Стало известно о месте задержания Саакашвили

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01.10.2021, 20:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал, сообщил грузинский телеканал «Пирвели».

По его данным, экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, после чего там появились стражи порядка. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя, передает ТАСС.

Ранее было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

До этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – сообщил он.

До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщал, что экс-президент, житель Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».



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