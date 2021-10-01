В Общественной палате назвали вероятных преемников на место Анны Кузнецовой

Достойным кандидатом на должность детского омбудсмена вместо Анны Кузнецовой может быть экс-уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Юлия Зимова. Она назвала и иных кандидатов на этот пост. Кузнецова перешла на работу в Госдуму восьмого созыва.

«Не важно, кто будет защищать права детей: мужчина или женщина. Важны только опыт, возможности и подход, – считает зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. – Когда сталкиваешься с детским несчастьем, надо понимать, как действовать в такой ситуации. Кроме чувства справедливости и возможности помогать нужна глубокая погруженность в тему. Для общественников важно, чтобы это был человек, к которому можно обращаться оперативно».

Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов считает, что «это должен быть профессионал с хорошим образованием, опытом и чтобы действительно любил детей и отстаивал наши традиционные ценности». Адвокат затруднился назвать, кто именно мог бы занять эту должность вместо Кузнецовой, добавив, что «президент выберет такого человека».

Должность уполномоченного по правам ребенка должен занимать человек с серьезным опытом в юриспруденции, добавила Зимова. «Экс-уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сочетает в себе и знание сферы, и правозащитный опыт, и оперативный подход», – отметила собеседница.

По ее словам, не менее достойными кандидатами могут быть член Общественной палаты Сергей Рыбальченко или председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак. «Если мы говорим о каких-то международных историях – то это Анатолий Кучерена. С точки зрения защиты прав детей, он очень серьезный профессионал и юрист. С точки зрения системного подхода, серьезный претендент на пост детского омбудсмена – руководитель новосибирского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова», – считает Юлия Зимова.

Она добавила, что у Аксеновой огромный опыт работы в нескольких регионах и поэтому «ее знает весь сектор». «Возглавляемый ею фонд оплачивает огромное количество нянь в больницах. Марина Аксенова прекрасно понимает, как решать многие вещи с системной точки зрения. Не на уровне того, как провести проверку, а на уровне того, как осуществить какие-то решения в системе», – отметила Зимова.

Кандидатура нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Источник в аппарате детского омбудсмена сообщал, что решения о кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка пока нет, на эту должность могут рассматриваться несколько претендентов. Детский омбудсмен входит в номенклатуру президентских должностей, на этот пост назначает глава государства.

Анна Кузнецова была освобождена от должности уполномоченного указом президента от 29 сентября. Она входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» и приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей.

Кузнецова была назначена детским омбудсменом в сентябре 2016 года. До этого она возглавляла несколько благотворительных фондов. Награждена орденом Дружбы, медалями Следственного комитета, Минобороны, МВД, МЧС. Анна Кузнецова попадья, мать семи детей.