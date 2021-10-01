 

Зеленский обеспокоен судьбой Саакашвили в Грузии

01.10.2021, 20:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.

Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».

Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, информирует ТАСС.

Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.

Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, житель Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».



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