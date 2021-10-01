Мнение: Миледи и ее точки Нагеля

Госпожа Ракова не на шутку заинтриговала почтеннейшую публику, изрядно заскучавшую в нашем стоячем болоте, что и понятно: страна победившей бюрократии, политики нет, экономики нет, все сколь-нибудь значимые места обсижены старперами той или иной степени дряхлости, общественная жизнь состоит из бесконечных камланий на “великую Победу” да охоты на “иноагентов”, в которых скоро запишут половину населения. И тут вдруг – настоящее развлечение: авантюристка-блондинка, настоящая красотка в царстве суровых старцев, гебистов и гомосексуалистов, каким-то образом охмурившая самого Грефа, бежавшая из кабинета вице-президента Сбербанка в сторону украинской границы с каким-то свидомым гастарбайтером… Да это же настоящая Миледи!

Но окончательно Ракова добила всех, когда выяснилось, что она еще и УЧЕНАЯ. И не какая-нибудь, а почти Мария Кюри Лобачевская – с открытиями в планиметрии!

“Из интервью беглянки Раковой “Учительской газете”.

– Я не могу не задать вопрос, который в свое время очень взволновал всех в редакции. Когда только вы пришли в министерство, появились данные про вашу биографию, вашу жизнь. Было написано и такое: “Когда училась в школе, открыла 19 теорем по стереометрии”. Это в самом деле правда?

– Нет, неправда. Не девятнадцать, а тридцать одну. И не в стереометрии, а в планиметрии. Это были авторские теоремы. Не могу сказать, что это работа сложная. Не открытие Америки, но глубокое исследование, серьезная математическая работа. Я фиксировала ссылки на свою научную работу в исследованиях и монографиях ученых из других стран. У этой работы есть авторские права, у нее были серьезные рецензенты как российского, так и зарубежного уровня. Жизнь повернулась так, что я от математики еле ушла, но мне есть чем там гордиться”.

Все, естественно, в шоке: что за теоремы? Почему их 31, это – перевернутые 13? Это сигнал?! Где их найти, как прочитать?

Я произвел изыскания, надыбал вот что:

НОВЫЕ ФАКТЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПЛАНИМЕТРИИ Ракова Марина Николаевна Алтайский край, г.Барнаул, гимназия №74, 11 класс.

Эта работа – фундаментальное исследование в области геометрии, которое выполнялось мною в течение трёх лет. Геометрия начинается с треугольника. Треугольник был символом геометрии в течение двух с половиной тысяч лет; но, кроме этого, треугольник – атом геометрии. Много задач геометрии, архитектуры, техники и технологии решены с помощью реквизитов центра силы тяжести, ортоцентра и других известных замечательных точек треугольника. Мною получены новые свойства замечательных точек – точек Нагеля в треугольнике, которые никто не исследовал прежде. Точки Нагеля, получившие свое название по фамилии немецкого учёного Августа Кристиана Нагеля, открыты ещё в XVIII столетии, но до сих пор не удалось получить таких результатов, которыми можно было ли пользоваться, например, при возведении домов или создании приборов. В своём исследовании я получила новые факты в классической планиметрии, то есть более чем 30 новых, неизданных в доступной мне литературе, свойств точек Нагеля в треугольнике.

А вот точка Нагеля:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easynagel.gif?uselang=ru

То есть как строится – понятно. Чудо в том, что все три прямых пересекаются в одной точке – это действительно круто! И, кстати, понятно, почему планиметрия – видимо, в Баранауле в той гимназии был талантливый преподаватель геометрии, сумел (сумела) за пределами учебной программы найти нечто простое и удивительное, чтобы заинтересовать учеников таинствами своего предмета…

Но уж какие там 31 следствие про “точки Нагеля” нашла талантливая ученица с Алтая – то я пока не обнаружил. Но примерно догадываюсь.

Не удивлюсь, если она еще и на коне умеет скакать.