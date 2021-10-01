 

Каждый третий инвестор согласен вложить в ИИ не менее миллиона долларов

01.10.2021, 20:06, Новости дня
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Аналитики компании Gartner провели исследование рынка высоких технологий и установили, что каждый третий инвестор готов в ближайшие год-два потратить не менее миллиона американских долларов на развитие искусственного интеллекта.

Еще недавно ИИ считался пригодным для применения лишь в некоторых сферах человеческой жизни, отмечают эксперты. Но сегодня уже понятно, что искусственный интеллект нужен везде, начиная с Интернета, заканчивая транспортом, торговлей и даже бытовой сферой.

В целом, 87% опрошенных заявили, что инвестиции в ИИ должны быть одним из приоритетов. Пока не каждый готов вложить сюда миллион, но тратить деньги на это будут все, кому дорог свой бизнес, свое благосостояние и комфорт.  



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