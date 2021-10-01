Мыши продемонстрировали способность к состраданию

Иногда лабораторных мышей считают одними из самых примитивных представителей млекопитающих. Но это совсем не так, говорят ученые. Оказалось, что грызуны иногда даже впадают в депрессию, когда видят, что кто-то издевается над их сородичами.

Это говорит о том, что мыши способны к состраданию. Факты, доказывающие это, собрали японские ученые.

Специалисты токийского университета утверждают, что заметили во время свои экспериментов, что некоторые лабораторные мыши резко меняют стиль своего поведения, буквально впадают в депрессию, если случайно становятся свидетелями страданий своих сородичей. Жаль мышек. Однако эта их способность позволит в дальнейшем лучше изучить механизм появления депрессии у людей.