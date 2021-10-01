 

Мыши продемонстрировали способность к состраданию

01.10.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Иногда лабораторных мышей считают одними из самых примитивных представителей млекопитающих. Но это совсем не так, говорят ученые. Оказалось, что грызуны иногда даже впадают в депрессию, когда видят, что кто-то издевается над их сородичами.

Это говорит о том, что мыши способны к состраданию. Факты, доказывающие это, собрали японские ученые.

Специалисты токийского университета утверждают, что заметили во время свои экспериментов, что некоторые лабораторные мыши резко меняют стиль своего поведения, буквально впадают в депрессию, если случайно становятся свидетелями страданий своих сородичей. Жаль мышек. Однако эта их способность позволит в дальнейшем лучше изучить механизм появления депрессии у людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.06 / Украина разгромила Кипр в последнем матче перед Евро 2020

17.05 / Американская компания обещает избавить людей от необходимости вводить капчи

21.12 / Зеленский заявил, что Украина – такое же “космическое государство”, как и США

15.01 / Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото

11.07 / “Горяча, чертовка”. Никитюк в купальнике засветила грудь

15.10 / Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

19.06 / Кардашян обеспокоена, как ее эротические селфи повлияют на ее детей

19.05 / Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний

20.02 / Во Львовской области возле жилого дома произошел взрыв, есть погибшие

07.05 / Солонин: Заявление Путина, что Россия выиграла бы Вторую мировую и без Украины, – чистый троллинг и провокация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика