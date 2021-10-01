 

Анна Седокова призналась в наличии проблем в отношениях с мужем: “Не знаю идеальных семей”

01.10.2021, 19:48, Разное
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Популярная певица Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками рассказом о непростых отношениях с собственным мужем. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.
Как объяснила красотка в своем микроблоге, они с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой, не распространяются публично о своих проблемах в отношениях, однако их союз нельзя назвать идеальным в этом смысле. Совместная жизнь Анны Седоковой и её мужа подчас соприкасается с ссорами и размолвками, иногда доходящими даже до попыток уйти из семьи. Тем не менее, благодаря, в первую очередь, Тимме, подобные эксцессы все же заканчиваются примирением, и за это исполнительница высказала супругу большую признательность. “Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил”, – резюмировала Седокова.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что многочисленные подписчицы звезды в своих комментариях признались, что и сами нередко испытывают в отношениях со своими любимыми подобные проблемы. Учитывая это фолловеры заявили, что полностью солидарны с эмоциями и переживаниями Анны Седоковой. Также многие поклонники традиционно не забыли похвалить привлекательную внешность и силу характера любимицы. За треть суток пост набрал более 40 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com



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