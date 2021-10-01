Сенаторы США обвинили Facebook в нанесении вреда детям

Глобальному руководителю службы безопасности Facebook Антигоне Дэвис пришлось оправдываться перед сенатом США за вред, который соцсети наносят детскому здоровью, передаёт NBC. Использование соцсетей может привести к возникновению суицидальных мыслей, расстройств пищевого поведения, тревожности и депрессии у подростков, говорится во внутреннем исследовании Facebook.

На Капитолийском холме Facebook и его приложение Instagram встретили суровое осуждение со стороны обеих партий.

МАРША БЛЭКБЕРН, сенатор США: Facebook знает, что его сервисы активно вредят маленьким детям.



РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор США: Как мы, или родители, или вообще кто-либо может доверять Facebook?



ТЕД КРУС, сенатор США: Вы посчитали, сколько детей покончило с жизнью из-за вашей продукции?

Глобальный руководитель службы безопасности Facebook присутствовала на слушаниях удалённо. Ей приходилось оправдываться после статьи The Wall Street Journal о проведённом Facebook исследовании, в рамках которого каждый третий пользователь-подросток заявил, что Instagram способствовал появлению недовольства своим телом, расстройств пищевого поведения, тревожности и депрессии.

Среди подростков, думавших о самоубийстве, 13 процентов британских пользователей и 6 процентов американских пользователей связывали суицидальные мысли с использованием Instagram. Хотя Facebook настаивает, что гораздо большему числу подростков социальные связи только на пользу.

АНТИГОНА ДЭВИС, глобальный руководитель службы безопасности Facebook: Среди них было больше тех, кто считал свою активность в Instagram полезной, а не вредной.



Но 20-летняя Грейс Парк полагает, что постоянные посты в Instagram усугубляли её собственную тревожность и расстройства пищевого поведения, когда она была старшеклассницей.

ГРЕЙС ПАРК: Все остальные гораздо более худые, и гораздо красивее, и лучше одеваются. И это тоже в каком-то смысле подрывало мою уверенность в собственном теле. В результате я практически морила себя голодом целый год.

КИМ БЁРДЖЕСС, детский психолог: Это заставляет их чувствовать шаткость своего положения, невозможность держаться наравне со сверстниками или с кем бы то ни было ещё. И это заставляет их комплексы расти, как снежный ком, в таком уязвимом возрасте.

Facebook приостановил планы по внедрению Instagram для ещё более маленьких детей — от 8 до 12 лет, в то время как конгресс подумывает принять законы, ограничивающие возможности соцсетей искать подходы к детям.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.