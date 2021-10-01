 

«Не повторим ошибок прошлого»: новый канцлер ФРГ приказал всем ефрейторам сбрить усы

01.10.2021, 19:31, Разное
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Одним из первых действий на посту вновь назначенного канцлера ФРГ Олафа Шульца стала реформа армии, сообщает источник в правительстве Германии. Посетив военную часть в Данциге, Шульц распорядился сбрить усы всему рядовому и младшему командному составу Бундесвера «во избежание ошибок прошлого».

С 1 ноября ношение усов станет разрешено только офицерам Бундесвера начиная с младшего лейтенанта. Ефрейторы, рядовые и сержанты должны будут довольствоваться чисто выбритым лицом. Немецкие СМИ уже сравнивают действия нового канцлера с реформами Петра Первого в начале XVIII века в России, а местные феминистки провели против Шульца протестный марш с требованием сохранить право ношения усов. После Данцига канцлер намерен посетить и другие федеральные земли Германии, в том числе Судет, Кёнигсберг и Зальцбург. Жители немецких городов приветствуют его с восторгом, а многие даже протягивают к нему руку, чтобы прикоснуться к новому вождю европейской демократии.

«Нас больше не обманут. Мы не повторим ошибок прошлого. Никаких больше усатых ефрейторов, никаких художественных школ в Вене. Германия извлекла уроки из истории. Новая демократическая Германия, построенная на принципе превосходства демократии, простоит тысячу лет. Моя борьба за права и свободы меньшинств никогда не окончится. Мы пойдём маршем на Восток, где ещё остались диктатуры и тоталитарные режимы, и будем огнём и мечом нести им свет истинно мирных демократических ценностей», – заявил Шульц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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