Мнение: Кто финансирует Собянина?

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что образ мигранта в России пытаются криминализировать и породить среди россиян неприязнь к иностранцам.

Казакова добавила, что сообщения ряда СМИ об обострении преступности мигрантов, это «выдуманная история». Дословно: «Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами» (отсюда).

А два года назад мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что «в Москве ежегодно совершают около 300 тысяч преступлений, из них 60% – мигранты» (отсюда).

Теряюсь в догадках. Генерал-лейтенант МВД обвинила мэра Москвы в выдумывании небылиц про мигрантов? Намекнула, что Собянин финансируется из-за рубежа? Или я не правильно понял генерала?

Фотография генерал-лейтенанта Валентины Казаковой отсюда

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