 

Только 56% пациентов с гипертонией принимают необходимые лекарства по расписанию

01.10.2021, 19:28, Новости дня
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Нерегулярный прием назначенных врачом препаратов разрушает терапевтический эффект и приводит к развитию осложнений, отмечали участники конгресса.

Среди врачей на конгрессе провели опрос, который выяснил: лишь 56% пациентов с артериальной гипертензией показывают необходимый уровень приверженности лечению и принимают назначенные лекарства по расписанию.

Приверженность лечению должна стать одним из приоритетных факторов, которые нужно учесть при реформировании здравоохранения в стране, так как эффективная амбулаторная терапия предусматривает ответственное поведение пациента, заявил медицинский директор генерального партнера конгресса, фармацевтической компании “Дарница” Игорь Никифорчин.

“Мы системно работаем в направлении улучшения приверженности лечению для достижения пациентами лучших терапевтических результатов и уменьшения расходов на медицинское обслуживание, – сказал он. – Доступность для пациентов препаратов “Дарницы”, а также удобство их применения благодаря наличию фиксированных комбинаций позволяют точно соблюдать рекомендованную врачом схему лечения”.

“Дарница” на конгрессе сфокусировала внимание на вопросах стандартов в лечении и представила варианты решения проблемы приверженности лечению, отметили в пресс-службе.

Контекст:

В Украине причиной 67% смертей населения являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщали в Минздраве в 2018 году. В начале 2021-го министр здравоохранения называл ту же цифру, писал “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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