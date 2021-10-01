На странице Саакашвили появилось видеообращение, записанное незадолго до его задержания

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01.10.2021, 19:28, Новости дня
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“Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах”, – говорит он на записи.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1279259362519352/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там “переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым”.  

Саакашвили, объявив о возвращении в страну, призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим. 

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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