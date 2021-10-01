«Волонтеры Победы» провели онлайн-урок о Нюрнбергском процессе

В РФ прошел международный онлайн-урок, посвященный 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса, самого масштабного в истории человечества судебного процесса над военными преступниками Третьего рейха, его провели «Волонтеры Победы».

Организаторы рассказали на уроке о том, кого и за что судили в Нюрнберге, почему процесс называют «Судом народов» и кто был главным государственным обвинителем от СССР.

Включения вели сразу из четырех мест: Музея Победы на Поклонной горе, мемориалов в Крыму, городе-герое Сталинграде и Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Места записи выбраны намеренно, именно в них находится большая доказательственная база зверств нацистов.

Также уникальным событием во время урока стало обращение свидетеля жительницы блокадного Ленинграда Ирины Георгиевны Булиной. Ирине Георгиевне недавно исполнилось 88 лет. А когда вокруг города на Неве замкнулось блокадное кольцо, ей было восемь. День своего рождения она встречала под бомбежкой. Она рассказала о самой страшной первой блокадной зиме, о голоде и смерти родных и близких.

«Прошло 75 лет с момента окончания Нюрнбергского процесса. Но и по сей день заводятся уголовные дела по совершенным нацистами преступлениям. Мы должны помнить нашу историю, не забывать подвиги, совершенные во имя мира. И очень ценно, что зрителями урока стали более 90 тыс. человек, а к его созданию присоединились добровольцы и историки не только в разных уголках России, но и за рубежом», – поделилась лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

Кроме того, участники смогли познакомится с документами и фактами, которые рассекретили совсем недавно. В них содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами на территории оккупированной Сталинградской области, а также о том, что свидетельства злодеяний нацистов в концентрационных лагерях, таких как «Дулаг-205», стали основой доказательной базы с советской стороны на Нюрнбергском процессе. Не выходя из дома, зрители посетили исторические места сражений и познакомились с событиями Нюрнбергского процесса.

В уроке «Волонтеры Победы» собрали самую актуальную и значимую информацию о Нюрнбергском процессе. В сборе архивных материалов помогли молодые и профессиональные историки, среди которых Александр Григорьевич Звягинцев – историк, режиссер и сценарист, автор книг и фильмов о Нюрнбергском процессе.

Трансляция состоялась и доступна для просмотра в группе движения во «ВКонтакте».

В завершении Международного онлайн-урока участники закрепили полученные знания и проверили свою скорость и внимание, пройдя специальную викторину.