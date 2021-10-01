 

Суд арестовал на два месяца экс-главу НИИ ФСИН в Москве

01.10.2021, 19:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСавеловский суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего начальника федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт ФСИН России» Андрея Быкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 1 октября Быкову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 ноября 2021 года», – передает ТАСС сообщение суда.

Сообщается, что  Быков состоял в должности начальника ФКУ «НИИ ФСИН России» на момент совершения преступления, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что против Быкова возбудили дело за то, что с апреля 2018 года по апрель 2021-го он в должности руководителя ФКУ НИИ ФСИН заключил 95 трудовых договоров об устройстве в институт на должности вольнонаемных работников действующих сотрудников.



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