Путин поручил выделить более 45 млрд рублей на строительство ж/д инфраструктуры в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022–2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково, информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 млрд рублей в период 2022–2024 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги», проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение должно быть выполнено в срок до 30 ноября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2).

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения… по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга», – отмечается в поручении.

КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью России.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания рассматривает два варианта трассировки второй кольцевой дороги (КАД-2) вокруг Петербурга, трасса может стать платной.

Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу.