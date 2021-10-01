 

Двух директоров «Сбера» отправили в СИЗО

01.10.2021, 19:18, Разное
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…по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» «Сбера» Максима Инкина и управляющего директора Сбера Евгения Зака по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Такую же меру пресечения избрали и бывшему директору «Шанинки» Кристине Крючковой. Все трое проходят по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 50 млн рублей в 2019 году, следствие ведет проверку по хищению 150 млн рублей. Накануне в ее загородном доме и служебном кабинете прошли обыски, женщину допросили.

В качестве подрядчика в деле о хищениях фигурирует Российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук — «Шанинка».

Источник «Коммерсанта» уточнил, что дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) в отношении бывшей чиновницы возбудили в августе. Ракова занимала пост заместителя министра просвещения РФ с октября 2018 года по март 2020 года. Тогда глава Сбербанка Герман Греф объявил о ее назначении на пост вице-президента банка, где она курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

Источник: Новая газета



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