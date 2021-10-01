Российские ученые пересмотрели механизм образования грозовой молнии

Как сообщают компетентные источники, последние исследования, проведенные учеными из России, позволяют немного иначе взглянуть на механику образования молний во время грозы. Так, специалисты теперь считают, что только благодаря внутриоблачной динамике возможны крупные электростатические разряды.

На самом деле, принятие таких выводов приведет к фундаментальному изменению всей концепции, которой пользуется наука в изучении грозы.

Также ученые смогли найти ответы на целый ряд вопросов, возникавших до сих пор о механизме образования грозовых молний. Напомним, что наука занимается этой проблематикой около двух с половиной столетий. Однако до сих пор здесь остается много тайн.