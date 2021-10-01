Мать Прохора Шаляпина заявила об отказе сына от наследства покойной жены

Мать популярного певца Прохора Шаляпина дала интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировала ближайшие намерения сына касательно имущества его умершей недавно супруги. Выяснилось, что знаменитость вовсе не планирует заявлять претензии на наследство Татьяны Клаудии Дэвис.

Как объяснила гостья издания, Прохор Шаляпин собирается поступить “по совести” и добровольно отказаться от богатого наследства в пользу семьи покойной бизнес-вумен. “Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое”, – добавил звезда сцены. К слову, мать исполнителя выразила полную солидарность с позицией наследника.

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Также Елена Колесникова упомянула, что её сын в настоящий момент чувствует себя чрезвычайно плохо – исполнитель до последнего момента надеялся, что его любимый человек сможет выздороветь. Длительное время он был на связи с женой, а затем такое общение прекратилось, и Прохор Шаляпин оказался вынужден вести диалог только с родителями Татьяны Клаудии Дэвис. “Он до сих пор в шоке от этой трагической новости”, – подытожила мать знаменитости.

Источник: www.starhit.ru