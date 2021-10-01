 

Перечислены социальные гарантии, болеющим COVID-19 россиянам

01.10.2021, 18:56, Разное
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На сегодняшний день нет гарантированных средств защиты от заражения вирусом SARS-CoV-2. Ни вакцинация, ни средства индивидуальной защиты не дают полной гарантии предупреждения заражению. Поэтому россиянам важно знать, какие социальные гарантии предусмотрены в Российской Федерации для заболевших коронавирусом.
Прежде всего, в РФ предусмотрена бесплатная вакцинация всех граждан. Вакцинация существенно снижает риск заражения COVID-19. Поводом для отказа может служить только медицинские противопоказания.

Если же человек заболел коронавирусом, тогда ему положен оплачиваемый больничный лист (при официальном трудоустройстве). Все лекарственные препараты, необходимые для лечения, предоставляются бесплатно как для стационарного лечения, так и для амбулаторного. В случае развития у пациента постковидных осложнений, государство гарантирует ему диспансеризацию в любой поликлинике. При необходимости, лечащий врач может назначить такие исследования как анализ крови, ЭКГ, КТ легких, рентген грудной клетки и измерение показателя насыщения крови кислородом (сатурация).

Не следует забывать и о постковидной депрессии, для преодоления которой часто необходимы специальные лекарственные препараты.

Источник: www.e1.ru



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