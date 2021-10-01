 

Президент Грузии: Тема возвращения Саакашвили сама собой нарушает спокойную предвыборную среду

01.10.2021, 18:34, Новости дня
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“Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь, эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду, накаляет и без того напряженное и уставшее общество, служит предпосылкой для роста поляризации”, – сказала она.

Новость дополняется….


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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