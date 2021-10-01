 

В Минздраве рассказали, в каких случаях в Украине продолжат выдавать бумажные больничные до 1 февраля

01.10.2021, 18:34, Новости дня
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С сегодняшнего дня в Украине больничные выдают только в электронной форме, но, как отметили в Минздраве, есть исключения.

Бумажные больничные будут выдавать в течение указанного периода:

если больничный, который был выдан до 1 октября 2021 года, нужно продлить или закрыть;

если прошло время (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листа нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а в случае ее отсутствия – главный врач учреждения;

в связи с усыновлением ребенка в течение двух месяцев с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении; листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;

если возникнут технические проблемы при передаче данных, приводящие к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности – до устранения таких проблем (ошибок).
Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные.

Потом старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Полный переход на е-больничные был запланирован на 1 сентября, но его отложили до октября.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам Министерства социальной политики, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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