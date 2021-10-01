Японская принцесса объявила дату свадьбы со своим возлюбленным, из-за которого отказалась от титула

Свадьба без традиционных церемоний состоится 26 октября. В день свадьбы пара также проведет совместную пресс-конференцию.

Ожидается, что после свадьбы пара переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает юристом. Принцесса из-за публичной реакции на ее брак уже отказалась от одноразовой выплаты в размере более $1 млн за выход из королевской семьи – после свадьбы Мако потеряет статус принцессы.

Мако станет первой женщиной из королевской семьи в послевоенной Японии, которая не получит выплату и выйдет замуж за простолюдинка без традиционных ритуалов.

Вместо обрядов принцесса встретится с императором Нарухито и императрицей Масако и посетит императорские дворцовые святилища, в которых хранятся останки предков семьи, без присутствия Комуро. Она также планирует встретиться со своими бабушкой и дедушкой – бывшим императором Акихито и бывшей императрицей Митико.

Контекст:

Внучка императора Акихито принцесса Мако и ее бывший одногруппник по колледжу Кей Комуро познакомились в 2012 году, а в 2017-м объявили, что планируют обручиться.

В ноябре 2020 года наследный принц Японии Фумихито дал разрешение принцессе Мако на брак с простолюдином.

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