Экс-игрок сборной Милевский рассказал, как принял гражданство Украины

“Почему он согласился? Поначалу в это поверить было тяжело даже мне. Насколько я его знаю, у него сложный характер… его тяжело было в чем-то убедить”, – отметил Милевский.

По его словам, переубедить отца удалось одному из тренеров юношеской сборной Украины, за которую Милевскому предложили выступать.

“Я как-то помню, как приехал на Новый год и сказал: так вот и так, папа, я буду играть за сборную Украины, хочешь ты или не хочешь. Устроили скандал, я так и уехал, мы не договорили. В какой-то год мы прилетели самолетом с тренером сборной домой, мама накрыла стол, и я не знаю, о чем они там говорили, что там папе наобещали, может быть… В общем, как-то они порешали все и скоро мне сделали паспорт”, – вспомнил экс-форвард сборной Украины.

В то же время Милевский заявил, что больше себя ощущает белорусом, хотя Киев и Минск для него – два родных города.

Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста 23 сентября. В ролике, снятом на стадионе “Динамо”, футболист “написал письмо себе 15-летнему”, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.

Контекст:

Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское “Динамо”, забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское “Динамо”.

В декабре 2020 года Милевский вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги “Минай”. За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

В декабре 2020-го в интервью телеканалу “Еспресо” Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него “дико” не попить после игры пивка с пацанами”.

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