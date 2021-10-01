Глава Кузбасса предложил Путину создать два города-миллионника

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка за счет сноса частных домов и строительства новых, информирует пресс-служба Кремля.

«Сейчас там 550–560 тыс. [человек] в каждом городе <…>. В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома»,— приводятся слова Цивилев сайте Кремля.

Путин заявил, что перед тем, как приступать к сносу, «нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут». Это «непростая работа» и «нужно работать с каждой семьей», отметил он.

Кроме того, Владимир Путин с Сергеем Цивилевым обсудили строительство взлетно-посадочной полосы рядом с одним из самых популярных российских горнолыжных курортов Шерегеш, для создания современного аэропорта в нескольких километрах от горнолыжного комплекса.

«Мы выбрали площадку [под строительство аэропорта] в 7 км от горы (Зеленая в Шерегеше – прим. ВЗГЛЯД), причем у нас есть инвестор, кто построит терминал, – мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. Мы сейчас проектируем, где-то 2,8 [млрд рублей стоимость ВПП]», – отметил Цивилев.

Путин отметил, что видел, что в Шерегеше уже выпал первый снег. По словам губернатора, фрирайдеры открыли сезон в конце сентября, и продажи туров идут очень активно. «По оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи, то есть этот проект очень востребован», – добавил глава региона.

Холдинг «Новапорт» прошлой весной сообщил о готовности спроектировать и построить новый аэропорт стоимостью 24 млрд рублей в Шерегеше, где при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер.

В марте кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов – строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

Кроме того, президент поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк «Предгорье Алтая».