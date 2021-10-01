 

В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ

01.10.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕвропейским потребителям газа необходимо занять «жесткую позицию» по ценам на голубое топливо, сообщил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Для РФ мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», – сказал Бартушка в интервью местным СМИ, передает РИА «Новости».

ЕС необходимо перестать «церемониться» с Россией и показать, что ведет газовую войну, ее целью является навязывание рынку своей позиции и демонстрация превосходства.

Чешский чиновник добавил, что кризис в Европе произошел из-за неготовности поставщиков к тому, что ЕС планирует полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.

Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.

В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.



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