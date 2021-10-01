 

В конфликте с израильскими военными пострадали десятки палестинцев

01.10.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан свыше 50 палестинцев получили ранения, сообщил палестинский Красный Полумесяц.

«51 палестинец получил ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу», – цитирует сообщение организации РИА «Новости».

СМИ сообщили, что инциденты произошли в районе Кофор Кадум в Калькилии и в Иерусалиме.

В израильской армии заявили, что военнослужащие реагировали на «обычные беспорядки, которые происходят в этом районе еженедельно».

Палестинские СМИ сообщили, что жители Западного берега завладели израильским военным дроном. Армия Израиля отметила, что БПЛА ЦАХАЛ упал из-за технической неисправности в ходе беспорядков.

Напомним, в мае происходило обострение палестино-израильского конфликта. 21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В июне обмен ударами возобновился.



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