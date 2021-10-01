 

Мужчинам с длинными волосами запретят владеть огнестрельным оружием

01.10.2021, 18:31, Разное
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В России с 1 октября ужесточились требования к владельцам огнестрельного оружия. Новые правила ввели из-за участившихся терактов в учебных заведениях страны.

Одним из главных нововведений стало ограничение на продажу гладкоствольного оружия лицам мужского пола с длинными волосами. По данным исследования, они оказались более склонны к совершению таких преступлений.

Теперь продавцы обязаны замерять длину волос покупателей. Мужчинам с волосами длиннее 10 см откажут в покупке, а также внесут в чёрные списки всех оружейных магазинов. Для мужчин с волосами от 5 до 10 см вводятся дополнительные критерии: специальная комиссия проверит социальные сети и круг общения потенциального покупателя. Критерии, по которым можно не пройти отбор, пока не названы, но предполагается, что среди них будут склонность к просмотру аниме, ношение одежды тёмных тонов или цвета «хаки», дискриминационные и суицидальные высказывания и симпатии оппозиционным политикам.

Если покупатель работает или учится в высшем или среднем специальном учебном заведении, будут и ограничения при покупке патронов. Их количество составит не более 1% от числа сотрудников или учащихся. По мнению авторов законопроекта, это поможет сократить количество жертв, если проверка не сможет выявить потенциального преступника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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