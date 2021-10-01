 

Более 80 жителей Беларуси задержали…

01.10.2021, 18:24, Разное
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…из-за комментариев о гибели бойца «Альфы». Некоторых отправили в СИЗО КГБ.

Белорусские правоохранители задержали по меньшей мере 86 человек после стрельбы на улице Якубовского в Минске, в результате которой погиб сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и сотрудник IT-компании Андрей Зельцер. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Граждан задерживали в рамках расследования уголовных дел об оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ) и о разжигании социальной розни (ст. 130 УК РБ). Большинство задержаний, утверждают правозащитники, связаны с комментариями в соцсетях по поводу гибели Зельцера и Федосюка.

Задержанных со всей страны везут в Минск. Их поместили в изоляторы на улице Окрестина. Как минимум 10 человек отправили в СИЗО КГБ.

28 сентября в Минске силовики из КГБ в штатском пришли в многоквартирный дом на улице Якубовского, чтобы провести очередной обыск. Когда они ворвались в квартиру, хозяин — 31-летний Андрей Зельцер — начал стрелять из охотничьего ружья и смертельно ранил бойца подразделения «Альфа» Дмитрия Федосюка. Зельцер был убит ответным огнем.

Силовики возбудили уголовное дело об «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» (ч.2 ст. 139 УК РБ). Вдову Зельцера задержали по подозрению в соучастии в убийстве правоохранителя и отправили в изолятор на Окрестина.

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В Генпрокуратуре сообщили, что сотрудники КГБ действовали «на основании закона» об органах госбезопасности: «Исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался». При этом на видео силовики начинают ломать дверь, не предъявив удостоверений и оснований для обыска.

Источник: Новая газета



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