Названы сроки получения вакцин от рака и аллергии

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01.10.2021, 18:20, Новости дня
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Рак убивает, а такое заболевание, как аллергия, портит жизнь. И от одного, и от другого пока нет надежного эффективного средства, хотя ученые постоянно ведут в данном направлении исследования, а инвесторы готовы выделять на них огромные средства.

По словам специалистов, на сегодня создано немало средств, которые могут значительно уменьшить риск образования злокачественных опухолей. Однако многие из них оказались неплохими лекарствами от других заболеваний. Рак же до сих пор не побежден.

Примерно то же самое можно сказать и об аллергии, говорят эксперты. Если в ближайшее время действительно появятся настоящие лекарства от рака, то это будет счастливая случайность. Человечеству же остается не терять надежды.



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