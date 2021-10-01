Студентам экономических вузов будут объяснять принципы инвестирования на примере сказочных героев

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала преподавателям вузов чаще ссылаться на персонажей из известных сказок, объясняя студентам принципы работы финансовой системы. В качестве примера она привела Буратино, совершившего типичные для молодых инвесторов ошибки.

“Поле Чудес в Стране Дураков ведь никуда не исчезало. В 90-х это “место” называлось МММ, а в наши дни – Finico”, — отметила Набиуллина.

Однако главной ошибкой Буратино, по мнению председателя ЦБ, было решение закопать все монеты в одном месте: “Главное правило инвестора: яйца нужно хранить в разных корзинах. Современному российскому Буратино могу посоветовать первую монету обменять на облигации федерального займа, вторую – на акции государственных концернов, еще одну – вложить в недвижимость. Ну а на последнюю монетку можно себе позволить и более рискованные инвестиции”.

Набиуллина добавила, что не рекомендует россиянам вкладывать деньги в криптовалюты.

“Сказку о Буратино знают многие, но вот поняли ее далеко не все. Инвестиция в биткоины — это фактически такая же рискованная операция, как и попытка вырастить золотоносное дерево на Поле Чудес”.

В министерство образования и науки с большим интересом отнеслись к предложению председателя ЦБ. Как сообщила пресс-служба ведомства, кроме “Приключения Буратино, или Золотой ключик” преподавателям также рекомендуется использовать примеры из сказок “Золотая рыбка” и “Муха-цокотуха”.

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