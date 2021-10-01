Студентам экономических вузов будут объяснять принципы инвестирования на примере сказочных героев
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала преподавателям вузов чаще ссылаться на персонажей из известных сказок, объясняя студентам принципы работы финансовой системы. В качестве примера она привела Буратино, совершившего типичные для молодых инвесторов ошибки.
“Поле Чудес в Стране Дураков ведь никуда не исчезало. В 90-х это “место” называлось МММ, а в наши дни – Finico”, — отметила Набиуллина.
Однако главной ошибкой Буратино, по мнению председателя ЦБ, было решение закопать все монеты в одном месте: “Главное правило инвестора: яйца нужно хранить в разных корзинах. Современному российскому Буратино могу посоветовать первую монету обменять на облигации федерального займа, вторую – на акции государственных концернов, еще одну – вложить в недвижимость. Ну а на последнюю монетку можно себе позволить и более рискованные инвестиции”.
Набиуллина добавила, что не рекомендует россиянам вкладывать деньги в криптовалюты.
“Сказку о Буратино знают многие, но вот поняли ее далеко не все. Инвестиция в биткоины — это фактически такая же рискованная операция, как и попытка вырастить золотоносное дерево на Поле Чудес”.
В министерство образования и науки с большим интересом отнеслись к предложению председателя ЦБ. Как сообщила пресс-служба ведомства, кроме “Приключения Буратино, или Золотой ключик” преподавателям также рекомендуется использовать примеры из сказок “Золотая рыбка” и “Муха-цокотуха”.
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