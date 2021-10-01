 

Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России

01.10.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рост цен на газ на Украине в первую очередь ударит по бюджетникам. Пострадают больницы, школы, детские сады.

А пока этот страшный момент не наступил, бюджетников на Украине заставят платить за тепло исходя из стоимости голубого топлива – 30 тысяч гривен за 1000 кубометров. Естественно, в бюджетной сфере таких средств нет.

Это приведет к закрытию учебных заведений под предлогом эпидемии коронавируса. Так считает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По мнению эксперта, бюджетники на Украине либо будут сидеть зимой без отопления, копить долги и наращивать напряжение на рынке газа.

“Наверное, будут искать варианты, как держать людей по домам. Наверное, под предлогом ковида школы позакрывают”, – заявил Саливон.

В итоге, по словам экономиста, все приведет к ликвидации таких образований сфер экономики, как школы. Во избежание краха системы Саливон посоветовал Украине как можно быстрее идти на поклон к России, так как все остальные варианты киевские власти попросту упустили. Эксперт считает, что надо было раньше заключать контракты с Россией, когда были возможности на намного более дешевом уровне. Впрочем, Венгрия, например, сделала это и сейчас.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / “Не от большого ума”: Татьяна Брухунова достойно ответила на нападки хейтеров

12.05 / Мнение: Письмо: “Приятно гладить, нюхать”

30.08 / Умер подаривший миру “Смешариков” Анатолий Прохоров

27.05 / ВШЭ вошла в 8 предметов Шанхайского рейтинга

23.06 / Премьер-молоток

30.05 / Лидеры «российских соотечественников» из США потянулись в Россию

24.05 / Месть кота. За что хвостатые обижаются и как мстят в ответ: 3 любимых способа

13.07 / Ученые из США раскрыли все опасные симптомы COVID-19

02.08 / Украинец встретил Зеленского с вином в супермаркете: Сходил *** за хлебушком

07.06 / Яна Рудковская порадовала поклонников милым видео с 8-месячным сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика