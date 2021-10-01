 

Тело актера “Глухаря” 22 дня пролежало в морге

01.10.2021, 18:06, Разное
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Скончался актер отечественных теленовелл Александр Дубовицкий. Артист умер 7 сентября, но известно о трагедии стало только сейчас. Звезда российских сериалов ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Обстоятельства кончины Дубовицкого пока не известны. По данным СМИ, тело Александра 22 дня оставалось в морге. Возможно, все это время Александра искали родные.

Александр Дубовицкий окончил институт культуры в Челябинске и столичное цирковое училище. Артист также служил в спецназе Главного разведывательного управления. “Был младшим командиром, отличный парень”, – так отзывались об Александре сослуживцы.

В творческой копилке артиста такие сериалы как: “Учитель в законе 2”, “Меч”, “Глухарь”, “Сваха”, “Гибель Империи” и другие. Отметим, последние десять лет Александр Дубовицкий в кино не снимался.

Как писали “Дни.ру”, ранее стало известно о кончине актера Руслана Дулича. 40-летний артист сериала “Тайны следствия” умер, заразившись коронавирусной инфекцией. О смерти звезды сериалов сообщила подруга.



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