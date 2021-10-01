Экс-игрок сборной Милевский ответил, кем он себя больше чувствует: белорусом или украинцем

Эсхакзай спросила Милевского, кем он себя больше ощущает, украинцем или белорусом.

“Белорусом скорее всего, все равно я – белорус и родился в Минске, но мне и там… Киев и Минск – два моих родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу”, – ответил экс-нападающий.

Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста 23 сентября. В ролике, снятом на стадионе “Динамо”, футболист “написал письмо себе 15-летнему”, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.

Контекст:

Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское “Динамо”, забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское “Динамо”.

В декабре 2020 года Милевский вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги “Минай”. За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

В декабре 2020-го в интервью телеканалу “Еспресо” Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него “дико” не попить после игры пивка с пацанами”.

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