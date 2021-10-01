НБУ выпустит памятную монету “Иван Поддубный”

Монета из серии “Выдающиеся личности Украины” номиналом 2 гривни будет произведена из нейзильбера и выпущена тиражом 35 тыс.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надписи “Украинский богатырь” и “Чемпион чемпионов” вокруг изображения земного шара, по бокам – стилизованные сцены борьбы, номинал монеты, надпись “Украина”, а сбоку указан год чеканки – 2021.

На реверсе размещен портрет спортсмена, его годы жизни – 1871-1949, и надпись “Иван Поддубный”.

Фото: bank.gov.ua

Поддубный родился в Полтавской губернии Российской империи, в семье потомственного казака Максима Поддубного. Был многократным чемпионом мира по классической (греко-римской борьбе) в супертяжелом весе. 8 октября 2021 года исполняется 150 лет со дня его рождения.

Контекст:

За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.

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