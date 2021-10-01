 

ЕС приостановил торговые переговоры с Австралией на фоне создания оборонного партнерства AUKUS

01.10.2021, 17:40, Новости дня
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Решение отложить переговоры представители Еврокомиссии приняли несколько дней назад. В Еврокомиссии считают, что это позволит лучше подготовиться и ничего необычного в таких действиях нет.

Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, какую роль, если таковая имела место, создание AUKUS сыграло в затягивании переговоров. Однако он подтвердил, что следующий раунд переговоров, который должен был начаться 12 октября, был отложен до ноября.

Ожидается, что следующий раунд переговоров будет включать ряд вопросов в сферах торговли, инвестиций и права интеллектуальной собственности.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии. 

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с “исключительной серьезностью заявлений” Вашингтона и Канберры.

В Париже действия Канберры назвали “ударом ножом в спину”. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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