Клопотенко: Если раньше в школе ребенку положено было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 г салата и 10 г хлеба. Раньше выделялось 13 грн, а теперь – 17

Об этом он рассказал в интервью изданию “ГОРДОН”.

“Бюджет всегда маленький – так исторически сложилось. Но благодаря огласке все понимают, что это важно, ведь если дети хорошо питаются, они здоровы. Поэтому на местах бюджеты будут увеличиваться”, – сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли приготовить разработанное меню за выделяемые из бюджета средства.

Клопотенко отметил, что его концепция на 2–3 грн дороже того, что обычно выделяется на питание одного школьника.

“Минобразования и Минздрав создали новую нормативную базу, которая регулирует питание детей. Если раньше это было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 грн салата и 10 г хлеба. Следовательно, надо больше овощей класть в тарелку. Именно за счет этого рацион дороже, а не потому, что мое меню дорогое. Оно составлено по новым нормам. Чтобы выполнить все установленные нормы, надо на 15–20% увеличить финансирование. Раньше на питание одного ребенка выделялось 13 грн, а теперь – 17 грн. Это разве вопрос?” – добавил он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

24 мая в Киеве при участии Клопотенко, первой леди Украины Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, презентовали новое школьное меню. Повар рассказывал, что придумал 160 рецептов блюд для школьных меню. Он не считает, что еда для детей должна отличаться от еды для взрослых. Главный принцип, по его мнению – блюда должны быть вкусны и не наносить вред здоровью.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

