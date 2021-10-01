 

Обвиняемый в изнасилованиях модельер Нюгард решился на экстрадицию в США

01.10.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМодельер и миллиардер Питер Нюгард, обвиняемый в изнасилованиях, согласился на экстрадицию из Канады в США, сообщили местные телеканалы.

Сторона обвинения сообщила о решении миллиардера в суд провинции Манитоба в пятницу, у Нюгарда есть 30 дней на подачу апелляции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Также он может подать заявление об освобождении под залог, пока минюст Канады будет решать вопрос об экстрадиции. Адвокаты модельера сообщили, что их клиент считает себя невиновным, а его решение поможет им в защите.

До этого суд в Канаде отклонял прошения миллиардера об освобождении под залог, по мнению суда, Нюгард может воспользоваться этим и покинуть страну.

80-летнего модельера задержали в декабре 2020 года в Виннипеге по запросу США в рамках двустороннего договора между странами об экстрадиции. Его обвинили в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах на территории США, Канады и Багамских островов.

Суд Южного округа Нью-Йорка получил иски от 57 женщин. Некоторые из описываемых событий произошли еще в 1977 году, при этом двум потерпевшим по делу было 14 лет.

Также иск подали два сына миллиардера, они заявили, что их изнасиловали в подростковом возрасте по указанию отца.



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