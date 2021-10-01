Спецоперация прошла у белорусского посольства в Вене из-за «угрозы взрыва»

У здания посольства Белоруссии в Вене прошла спецоперация из-за «угрозы взрыва» местных правоохранительных органов, сообщают австрийские СМИ.

Операция шла с полудня, поводом для ее проведения стала «угроза взрыва» в отношении здания посольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung.

Жильцов соседних зданий попросили временно покинуть дома. От кого поступили данные об угрозах, не сообщается.