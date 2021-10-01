 

Спецоперация прошла у белорусского посольства в Вене из-за «угрозы взрыва»

01.10.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ здания посольства Белоруссии в Вене прошла спецоперация из-за «угрозы взрыва» местных правоохранительных органов, сообщают австрийские СМИ.

Операция шла с полудня, поводом для ее проведения стала «угроза взрыва» в отношении здания посольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung.

Жильцов соседних зданий попросили временно покинуть дома. От кого поступили данные об угрозах, не сообщается. 



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