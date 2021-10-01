Рейтинг одобрения Байдена снизился до 50% в США

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена, в том числе среди демократов, продолжает снижаться: на сегодняшний день 50% опрошенных положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством AP и исследовательским центром NORC при Чикагском университете.

Сообщается, что лишь порядка 50% опрошенных положительно оценивают деятельность Байдена, в то время как 49% придерживаются противоположной точки зрения, передает РИА «Новости».

Авторы исследования связывают такое снижение с неоднозначными действиями администрации в ответ на резонансные события последних месяцев: вывод американских войск из Афганистана, кризис с гаитянскими беженцами в Техасе и распространение в США дельта-штамма коронавируса. Отмечается, что даже в среде демократов популярность Байдена снизилась с 92% до 85%. А среди тех, кто не соотносит себя ни с демократами, ни с республиканцами, рейтинг одобрения президента США обрушился с 62% до 38%.

При этом среди республиканцев каких-то колебаний не наблюдается – уровень популярности Байдена здесь уверенно держится на уровне 11%.

Новая экономическая программа, одна из главных тем на повестке действующей администрации США, также не вызывает однозначного одобрения среди американцев, показал опрос. Так, лишь 47% респондентов приветствуют проводимый демократом курс в экономике, хотя еще весной в поддержку этой программы высказывались примерно 60% американцев.

На сегодняшний день лишь 34% опрошенных полагают, что США развиваются в верном направлении. В первые месяцы президентства Джо Байдена с этим тезисом были согласны порядка 50% респондентов.

Опрос проводился среди 1099 американцев старше 18 лет в период с 23 по 27 сентября. Статистическая погрешность исследования составляет 4,2 процентных пункта.