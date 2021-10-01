Минюст предложил поощрять заключенных

…за участие в конкурсах выходом за пределы колонии и правом на УДО.

Министерство юстиции РФ предложило учитывать активное участие заключенных в конкурсах и фестивалях в качестве одного из оснований для условно-досрочного освобождения (УДО). Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области

Ведомство в пояснительной записке перечислило несколько всероссийских мероприятий, которые уже проводятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы:

«Калина красная» — конкурс на лучшее исполнение песен;

«Амнистия души» — фестиваль творчества осужденных воспитательных колоний совместно с Московским экспериментальным театром В. Спесивцева;

«В зоне талантов» — конкурс талантов, позволяющий заключенным показать свои физические и умственные способности;

«А ну-ка девушки!» — всероссийский конкурс красоты среди женщин-заключенных, в рамках которого предлагается выступать с вокальными и хореографическими номерами, играть на музыкальных инструментах, демонстрировать костюмы собственного пошива и навыки в кулинарии;

«Конкурс веселых и находчивых» — конкурс юмористических миниатюр, стендапов и пародийных номеров.

Осужденная ИК-24 в Мордовии. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Волгоградской области

Также в качестве оснований для УДО предлагают засчитывать участие в шахматных турнирах, спартакиадах и других культурно-массовых мероприятиях среди осужденных по инициативе ФСИН.

Кроме того, Минюст ранее предложил поощрять заключенных за призовые места в конкурсах — в случае принятия закона, им позволят до двух раз в месяц посещать «культурно-зрелищные и спортивные мероприятия» за пределами колонии. Наряду с этим предлагается ввести поощрение «в виде просмотра дополнительных кинофильма и видеофильма не реже двух раз в неделю в течение месяца».

В том же законопроекте министерство юстиции предложило засчитывать время этапирования осужденных в срок наказания — один день на «этапе» в колонию общего режима или колонию-поселение за два дня отбытого наказания, а в колонию строгого или особого режима или тюрьму — за полтора дня.

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В июле 2018 года вступил в силу закон, согласно которому необходимо засчитывать в срок наказания время, проведенное под мерой пресечения. Вскоре Верховный суд разъяснил, что этот закон имеет обратную силу, и сроки отбытия наказания осужденных были пересчитаны (согласно ст. 10 УК, закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу). Более 90 тысяч осужденных попали под действие этого закона — в среднем, им сократили сроки наказания на полгода-год.

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