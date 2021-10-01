 

Пещерную комнату неандертальцев обнаружили на Гибралтаре

01.10.2021, 17:26, Новости дня
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По предварительным данным, обнаруженное помещение использовалось пещерным человеком примерно 40 тысяч лет назад. Открытие сделали ученые во время исследования одного из пещерных лабиринтов на Гибралтаре.

Речь идет о настоящем жилище неандертальцев, отмечают ученые. Ценность обнаруженной комнаты в том, что до сих пор о ней ничего не было известно. Таким образом, до нашего времени она дошла в нетронутом состоянии. Это стало возможным потому, что само помещение оказалось отделенным от внешнего мира завалом.

По словам экспертов, данную находку можно сравнить по важности для науки с открытием гробницы Тутанхамона. Ученые надеются найти в комнате уникальные артефакты, которые помогут восстановить картину быта доисторического человека.



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