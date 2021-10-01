Пещерную комнату неандертальцев обнаружили на Гибралтаре

По предварительным данным, обнаруженное помещение использовалось пещерным человеком примерно 40 тысяч лет назад. Открытие сделали ученые во время исследования одного из пещерных лабиринтов на Гибралтаре.

Речь идет о настоящем жилище неандертальцев, отмечают ученые. Ценность обнаруженной комнаты в том, что до сих пор о ней ничего не было известно. Таким образом, до нашего времени она дошла в нетронутом состоянии. Это стало возможным потому, что само помещение оказалось отделенным от внешнего мира завалом.

По словам экспертов, данную находку можно сравнить по важности для науки с открытием гробницы Тутанхамона. Ученые надеются найти в комнате уникальные артефакты, которые помогут восстановить картину быта доисторического человека.