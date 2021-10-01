Мнение: КПРФ победила на Западе, Москва богатеет коммунистами и демократия замедляет экономику

1. Ещё одна иллюстрация ожидаемого разворота американской политики. На прошедших выборах в Госдуму КПРФ одержала победу в тех местах, где ранее голосовали строго за проамериканскую либеральную оппозицию: в Евросоюзе, Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а также в восточных странах-сателлитах Запада (Японии, Южной Корее, Сингапуре) и в прочих государствах, где у богатых российских мигрантов много недвижимости (ОАЭ, Таиланд):

https://kireev.livejournal.com/1908825.html

Из общей картины выбивается Китай – однако это исключение понятно. Разница между результатами КПРФ и Единой России в Китае минимальна – 29,2% против 29,1%, и коммунисты там победили главным образом за счёт западнического Гонконга и космополитического Шанхая, тогда как в столичном Пекине, наоборот, большинство россиян уверенно проголосовало за ЕР.

2. Интересную тенденцию мы наблюдаем и в Москве. Карта избирательных округов, где коммунисты получили сравнительно много голосов, в значительной мере совпадает с наиболее престижными районами столицы, где цены на недвижимость высокие и где ранее традиционно голосовали за «либералов»:

https://twitter.com/IvanTea2006/status/1440031902249877504

Похоже, наш старый добрый креативный класс всё же проследовал вдоль новой линии партии, пусть и с некоторым ворчанием.

3. Японо-американские учёные из Йельского университета опубликовали шокирующее для фанатов Благословенного Запада исследование под названием «Проклятие демократии: данные 21 века», опровергающее миф о безусловной пользе демократии для экономики. Вот перевод аннотации статьи:

https://arxiv.org/pdf/2104.07617.pdf

Принято считать, что демократия способствовала экономическому росту и прогрессу в здравоохранении в 20 веке и ранее. Мы обнаружили в 21 веке ровно обратное: демократия негативно повлияла на темпы экономического роста в период 2001-2020 годов. Этот вывод подтверждается результатом пяти различных методов инструментальных переменных. Согласно нашему анализу, демократические режимы приводят к замедлению роста из-за снижения инвестиций и торговли. В 2020 году демократия также привела к повышенному уровню смертей от Ковида-19.

Вот графики, которые показывают, что чем выше в стране уровень демократии согласно американскому Индексу демократии, тем (в среднем) ниже рост экономики, тем хуже эпидемиологическая ситуация. Корреляция налицо!







Казалось бы, шах и мат западной демократии: политические системы в Китае и Бангладеш явно выигрывают, да и в России дела обстоят довольно-таки неплохо…

Кто-то скажет, что это просто научный троллинг со стороны йельских учёных, которые не учли, что западные демократии в большинстве своём уже настолько развитые и богатые, что обеспечить там высокий экономический рост крайне тяжело, тогда как в бедных странах Азии показывать внушительные цифры роста с низкого старта относительно легко.

Но факт остаётся фактом: в 20 веке, когда на Западе ещё действовал здоровый капитализм и была относительно здоровая демократия, экономика росла быстрее и темпы общественного прогресса потрясали воображение, а вот в 21 веке наступила стагнация.

Дело здесь явно не только в высоком/низком старте, а в том, что в 21 веке западные демократии резко полевели – фактически там теперь социализм в лайт-версии: вместо инвестиций в развитие значительные средства уходят на социальную поддержку идейных безработных, расовых и прочих меньшинств.

И вот результат: Китай, с его однопартийной системой, но с настоящим работающим капитализмом (хотя и под красной маской), уверенно уделывает Запад по темпам роста в течение более чем 40 лет – и всё никак не желает замедляться.