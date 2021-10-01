Россиянам рассказали, на каких диетах нельзя сидеть осенью

Врач Ирина Писаревы объяснила, на каких диетах нельзя сидеть осенью. Некоторые из режимов питания могут привести к проблемам со здоровьем.

Осень – сезон простуд, а желание снизить вес может привести к ОРВИ. В это время года иммунитет постоянно снижается, а организм требует дополнительной поддержки. Осенью и зимой происходит своеобразная перестройка. В это время необходимо употреблять как можно больше фруктов и овощей, чтобы получить необходимо микроэлементы и витамины. Также не лишними станут добавки для повышения иммунитета.

С наступлением холодов не нужно садиться на экстремальные диеты, которые предполагают потребление минимума калорий. К тому же не стоит исключить из рациона полезные продукты, чтобы не ослабить иммунитет.

Это не значит, что человек не может похудеть. Большую пользу организму принесет постепенный переход на правильное питание. Человеку нужно потреблять в пищу фрукты, овощи, различные виды мяса, белки, рыбу. Важен и витамин D, поскольку природным путем человек осенью его не получает. В связи с этим нужно есть продукты, в которых он содержится: сельдь, яичные желтки, апельсиновый сок, лосось, сардины.

Источник: vm.ru