 

Голикова заявила об отсутствии планов по новому локдауну в России из-за COVID-19

01.10.2021, 17:08, Разное
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Вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность введения на территории РФ очередного локдауна из-за COVID-19. Она заявила, что пока такой формат ограничений не рассматривается.
За последние недели в РФ увечилось количество инфицированных коронавирусом. Профильные ведомства связывают это с наступлением осени, поскольку эта пора года считается сезоном ОРВИ. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что пока локдаун не планируется. Руководители регионов на местах должны принимать соответствующие решения, опираясь на эпидемиологическую обстановку.

В марте 2020 года все страны, в том числе Россия, вводили тотальный карантин. Люди по возможности переходили на удаленную работу и обучение. С постепенным ростом коллективного иммунитета и числа вакцинированных эти меры начали сворачиваться.

Глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что самым надежным способом защиты от распространяющегося COVID-19 является вакцинация. Большинство пациентов, которые оказываются на больничных койках в тяжелом состоянии, сегодня это те, кто не сделал прививку, пишет портал «Политэксперт».



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