 

Назван реальный возраст скончавшейся от COVID-19 жены Прохора Шаляпина

01.10.2021, 17:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты выяснили реальный возраст жены Прохора Шаляпина, которая скончалась в Лос-Анджелесе в результате COVID-19. Оказывается, Татьяне Дэвис было на 42 года, а 60 лет.
Прохора Шаляпина часто упрекают в том, что он живет за счет состоятельных женщин. Причем, большинство их них были старше него. Сам же певец довольно спокойно реагирует на эти слухи. Он утверждал, что его избраннице Татьяне Дэвис, с которой он в июле сыграл тайную свадьбу, было всего 42 года.

Через несколько дней после бракосочетания Татьяна Дэвис узнала, что заразилась коронавирусом. Какое-то время она лечилась сама, но потом ее госпитализировали. Вчера супруги Прохора Шаляпина не стало. Она умерла, пребывая в коме в результате осложнений. Когда СМИ начали выяснять, сколько действительно лет Дэвис, то узнали, что юрист была не такой и молодой.

Отмечается, что бизнес-вумен из Канады могла мастерски скрывать истинный возраст от окружающих. Выглядеть моложе своих лет ей помогали пластические операции.

О смерти жены Прохор Шаляпин рассказал в личном микроблоге. Он поблагодарил всех за поддержку, но заявил, что пока не готов давать никакие комментарии. Знакомые артиста рассказали, что ему не удастся проститься с супругой, поскольку гроб будет закрытым. После траурной церемонии Дэвис кремируют.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Зачем я здесь?

22.07 / Самые интересные факты о нашем мозге

14.08 / Детки, пушки, ФСБ

02.08 / В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование

16.08 / Мнение: О Беларуси без Лукашенко

08.05 / «Мы справимся. Лишь бы государство не мешало»

25.09 / Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

09.08 / Светлану Тихановскую встретили овациями на избирательном участке

04.05 / «Нет повода кричать: ужас-ужас!»

15.01 / Гордон сообщил о планах ГРУ похитить Навального во время перелёта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика