Назван реальный возраст скончавшейся от COVID-19 жены Прохора Шаляпина

Журналисты выяснили реальный возраст жены Прохора Шаляпина, которая скончалась в Лос-Анджелесе в результате COVID-19. Оказывается, Татьяне Дэвис было на 42 года, а 60 лет.

Прохора Шаляпина часто упрекают в том, что он живет за счет состоятельных женщин. Причем, большинство их них были старше него. Сам же певец довольно спокойно реагирует на эти слухи. Он утверждал, что его избраннице Татьяне Дэвис, с которой он в июле сыграл тайную свадьбу, было всего 42 года.

Через несколько дней после бракосочетания Татьяна Дэвис узнала, что заразилась коронавирусом. Какое-то время она лечилась сама, но потом ее госпитализировали. Вчера супруги Прохора Шаляпина не стало. Она умерла, пребывая в коме в результате осложнений. Когда СМИ начали выяснять, сколько действительно лет Дэвис, то узнали, что юрист была не такой и молодой.

Отмечается, что бизнес-вумен из Канады могла мастерски скрывать истинный возраст от окружающих. Выглядеть моложе своих лет ей помогали пластические операции.

О смерти жены Прохор Шаляпин рассказал в личном микроблоге. Он поблагодарил всех за поддержку, но заявил, что пока не готов давать никакие комментарии. Знакомые артиста рассказали, что ему не удастся проститься с супругой, поскольку гроб будет закрытым. После траурной церемонии Дэвис кремируют.

Источник: radiokp.ru