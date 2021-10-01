 

Владимиру-Волынскому могут вернуть историческое название. Так власти хотят избавиться от наследия Российской империи

01.10.2021, 16:46, Новости дня
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За проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия Владимир проголосовали все присутствующие на сессии депутаты, кроме одного.

Согласно проекту, теперь должно быть инициировано ходатайство о внесении представления в Верховную Раду о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия. 

Ранее решение о переименовании города поддержали его жители на общественных слушаниях – 61% выступили за.

Мэр города Игорь Паленка в июле объяснял в интервью изданию “Слово правди”, что смена названия – это возобновление исторической справедливости, так как изначально город назывался Владимир. Приставку Волынский он получил во времена Российской империи, чтоб не путать его с российским городом с таким же названием.

“Более того, у нас в стране есть город Володарск-Волынский, это важно, потому что много путаницы. Есть Новоград-Волынский. В принципе, советская и польская власть, которые господствовали на территории Западной Украины, в свое время, они не хотели этот вопрос продвигать, им было выгодно все так и оставить”, – отмечал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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