 

В “Слуге народа” рассказали о повестке дня на партийном съезде фракции в Трускавце

01.10.2021, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, с докладом по Донбассу выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также Арахамия отметил, что в Трускавце могут быть приняты кадровые решения.

Помимо этого, на 2 октября предусмотрена панель с представителями силового блока.

Как уточнила в Telegram спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук, сегодня первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подведет итоги работы над планом выполнения программы президента, который формировался по 23-м темам группами из представителей Кабмина, парламентских комитетов и Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

А экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советник главы Офиса президента Тимофий Милованов представит план трансформации страны, “который был создан на основе всех наработок команды”. По словам Палийчук, именно этот план президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США.

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Палийчук сообщала, что в Трускавце нардепы проведут “не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”. Глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

Завершить заседание планируют гала-ужином, где диджеем будет Арахамия.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Перед съездом Арахамия инициировал сбор подписей об отзыве главы парламента. Разумков тогда пожелал нардепам “продуктивной работы в Трускавце”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Россиян призвали не бояться летучих мышей из-за коронавируса

20.07 / Тело новорожденной девочки обнаружено в Москве-реке

18.04 / Операция с пробуждением. Украинские врачи удалили опухоль мозга уникальным методом

27.07 / На Олимпиаде в Токио выявили более 150 случаев COVID-19

25.03 / Сдача атомного ледокола «Сибирь» задерживается

03.08 / Федеральная комиссия по связи соберет комментарии по петиции о цензуре в соцсетях

14.11 / Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

19.09 / На выборы в РФ поехало меньше жителей ОРДЛО, как планировалось – представитель Украины в ТКГ

06.08 / “Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!” Интервью с Лукашенко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”

18.07 / В Украине из-за непогоды обесточен 101 населенный пункт – ГСЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика