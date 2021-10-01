В “Слуге народа” рассказали о повестке дня на партийном съезде фракции в Трускавце

По его словам, с докладом по Донбассу выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также Арахамия отметил, что в Трускавце могут быть приняты кадровые решения.

Помимо этого, на 2 октября предусмотрена панель с представителями силового блока.

Как уточнила в Telegram спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук, сегодня первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подведет итоги работы над планом выполнения программы президента, который формировался по 23-м темам группами из представителей Кабмина, парламентских комитетов и Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

А экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советник главы Офиса президента Тимофий Милованов представит план трансформации страны, “который был создан на основе всех наработок команды”. По словам Палийчук, именно этот план президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США.

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Палийчук сообщала, что в Трускавце нардепы проведут “не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”. Глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

Завершить заседание планируют гала-ужином, где диджеем будет Арахамия.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Перед съездом Арахамия инициировал сбор подписей об отзыве главы парламента. Разумков тогда пожелал нардепам “продуктивной работы в Трускавце”.

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