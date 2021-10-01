 

Клопотенко: Еда для детей не должна отличаться от еды для взрослых. Детям надо готовить то же самое, что ешь ты сам

01.10.2021, 16:46, Новости дня
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“[В питании я исповедую принцип:] ешь, что хочешь, и не забывай двигаться. Иначе будешь поправляться. Но если ты поправляешься и чувствуешь себя ок, то вообще никаких проблем. Ни в коем случае не надо себя заставлять не есть. Я сам познаю мир через рот. Я все ем. Основной принцип – много овощей и рыбы”, – отметил он. 

Клопотенко добавил, что еда должна быть вкусной и не наносить вред здоровью. 

“Вкусной. Иногда говорят, что повара – это врачи. Я не понимаю, почему? Говорят, мы должны давать здоровую еду. А я считаю, что мы должны предлагать вкусную еду, иначе ее никто не захочет есть. Я бы уточнил: еда должна быть вкусной и не вредной. Недавно я был на одном мероприятии. Мимо проходила мама без маски и двое ее детей в масках. Классическая схема общественной ошибки в поведении родителей: мне не удобно в маске ходить, поэтому я не буду, а ты, ребенок, ходи, чтобы не заболеть”, – рассказал повар. 

Он считает, что так же поступают с едой. 

“Моя мама тоже старалась кормить меня здоровой едой, а сама каждое утро пила кофе с бутербродом с сыром. Когда я просил себе хлеб и сыр, она отвечала: Тебе нельзя. Почему? Потому что. Еда для детей не должна отличаться от еды для взрослых. Детям надо готовить то же самое, что ешь и ты сам. Мне часто говорят: сделай меню для детей. Что это? Разве с детьми что-то не так? Что, есть какая-то тайная еда только для взрослых? Никогда этого не понимал”, – добавил он. 

Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула. Читайте полный текст интервью 

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

24 мая в Киеве при участии Клопотенко, первой леди Украины Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, презентовали новое школьное меню. Повар рассказывал, что придумал 160 рецептов блюд для школьных меню. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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