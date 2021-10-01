 

“Укрзалізниця” начала продажу билетов на поезда дальнего следования через мессенджеры

01.10.2021, 16:46, Новости дня
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Пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, купить их можно с помощью чат-ботов.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;
заказа питания;
расписания движения;
информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;
онлайн-табло.

Кроме того, отметили в компании, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Контекст:

Чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов “Укрзалізниця” запустила в январе этого года. Через них можно купить в том числе и льготные билеты. 

В феврале компания запустила также собственное мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести проездные документы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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