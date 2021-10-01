“Укрзалізниця” начала продажу билетов на поезда дальнего следования через мессенджеры

Пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, купить их можно с помощью чат-ботов.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

расписания движения;

информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;

онлайн-табло.

Кроме того, отметили в компании, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Контекст:

Чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов “Укрзалізниця” запустила в январе этого года. Через них можно купить в том числе и льготные билеты.

В феврале компания запустила также собственное мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести проездные документы.

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